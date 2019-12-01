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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri ele alındı.