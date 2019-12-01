01.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri ele alındı.

Kaynak: DHA