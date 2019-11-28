FLAŞ
Haberler » Güncel » FLAŞ - Haber

FLAŞ

Bakan Murat Kurum: Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir veya proje vermemiş tedbir sağlamamış ise biz de gider filtrelenmeye ilişkin adımı atarız. Yükleniciden bedelini alırız diyoruz, biz kendi bütçemizden yaparız demiyoruz.

28.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:51
FLAŞ

Bakan : Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir veya proje vermemiş tedbir sağlamamış ise biz de gider filtrelenmeye ilişkin adımı atarız. Yükleniciden bedelini alırız diyoruz, biz kendi bütçemizden yaparız demiyoruz.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et