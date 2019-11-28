28.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:51

Bakan Murat Kurum: Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir veya proje vermemiş tedbir sağlamamış ise biz de gider filtrelenmeye ilişkin adımı atarız. Yükleniciden bedelini alırız diyoruz, biz kendi bütçemizden yaparız demiyoruz.

Kaynak: DHA