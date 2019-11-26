FLAŞ
MGK bildirisi: 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsın iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir.
26.11.2019 21:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:19
MGK bildirisi: 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsın iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir.
Kaynak: DHA