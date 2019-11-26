FLAŞ
MGK bildirisi: Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.
26.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:16
MGK bildirisi: Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.
Kaynak: DHA