26.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:16

MGK bildirisi: Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.

Kaynak: DHA