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MGK bildirisi: Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.

26.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:16
FLAŞ

MGK bildirisi:  Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.


Kaynak: DHA
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