19.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:47

İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA