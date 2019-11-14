14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:44

MSB: Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Kaynak: DHA