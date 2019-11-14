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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak'a 2, Fenerbahçe forması giyen Mauricio Isla'ya 2, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'e ise 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

14.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:14
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(PFDK), Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak'a 2, forması giyen 'ya 2, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'e ise 3 maç ceza verildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA
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