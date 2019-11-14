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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki firma ile ilgili : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi.

14.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki firma ile ilgili : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatıldı. Gerekli bulgularım güvenlik birimleriyle paylaşırız. 


Kaynak: DHA
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