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Milli Savunma Bakanlığı: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

11.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:21
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:  Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde 'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, 'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.


Kaynak: DHA
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