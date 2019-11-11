11.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:21

Milli Savunma Bakanlığı: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Kaynak: DHA