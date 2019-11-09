09.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:50

Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA