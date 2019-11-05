05.11.2019 12:42

Erdoğan, "Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti tek haneliye enflasyonda düştü" dedi.

Kaynak: DHA