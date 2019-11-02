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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı açıklandı.

02.11.2019 20:26
FLAŞ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı açıklandı.


Kaynak: DHA
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