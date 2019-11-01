FLAŞ

FLAŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Van kırsalında, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir.

01.11.2019 20:34
FLAŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  Van kırsalında, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et