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Rusya ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda çekilme devam ediyor.

22.10.2019 11:21
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Rusya ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda çekilme devam ediyor. Savunma Bakanımdan aldığım son bilgilere göre, 700-800 civarı terörist için çekilme söz konusu. Bin 200 - bin 300 civarında teröris için ise süratle çıkmaya devam ediyorlar. Bunların tamamı çıkacak, çıkmadan bu iş bitmez" dedi. 


Kaynak: DHA
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