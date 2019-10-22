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Rusya ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda çekilme devam ediyor.
Rusya ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda çekilme devam ediyor. Savunma Bakanımdan aldığım son bilgilere göre, 700-800 civarı terörist için çekilme söz konusu. Bin 200 - bin 300 civarında teröris için ise süratle çıkmaya devam ediyorlar. Bunların tamamı çıkacak, çıkmadan bu iş bitmez" dedi.