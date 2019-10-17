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Bakan Çavuşoğlu: Pence'in söylediği gibi Kobani konusunda bir taahhüdümüz olmadı.

17.10.2019 21:19
FLAŞ

Bakan Çavuşoğlu: Pence'in söylediği gibi Kobani konusunda bir taahhüdümüz olmadı.


Kaynak: DHA
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