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Bakan Çavuşoğlu: ABD tarafı harekatımızın haklılığını ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etti.
17.10.2019 21:02
Bakan Çavuşoğlu: ABD tarafı harekatımızın haklılığını ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etti.
Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: ABD tarafı harekatımızın haklılığını ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etti.
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