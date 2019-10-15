15.10.2019 20:05

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bakan Akar ve El-Şamari'nin Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA