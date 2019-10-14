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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, "Kuzeydoğu Suriye" ve "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler" başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları...

14.10.2019 19:02
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, "Kuzeydoğu Suriye" ve "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler" başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz.


Kaynak: DHA
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