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Suriye ve Irak Tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

08.10.2019 19:38
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Suriye ve  Irak Tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi hakkında yetki veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin süresi bir yıl daha uzatıldı.  Kabul edilen tezkere ile;  Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi  öngörülüyor.  1 yıl daha uzatılan Tezkere ; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi.


Kaynak: DHA
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