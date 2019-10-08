FLAŞ

FLAŞ

Milli Savunma Bakanlığı: TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla...

08.10.2019 00:35
FLAŞ

Milli Savunma Bakanlığı: TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır.

 

Kaynak: DHA
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