08.10.2019 00:35

Milli Savunma Bakanlığı: TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır.

Kaynak: DHA