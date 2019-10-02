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Dışişleri Bakanlığı: Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.

02.10.2019 23:10
FLAŞ

Dışişleri Bakanlığı:  Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.


Kaynak: DHA
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