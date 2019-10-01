01.10.2019 21:01

İçişleri Bakanlığı: Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, Eskişehir'de etkisiz hale getirildi.

Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

Kaynak: DHA