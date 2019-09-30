30.09.2019 19:32

MGK bildirisinden: "Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir."

"Milli güvenlik siyaset belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur."

Kaynak: DHA