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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

18.09.2019 21:45
FLAŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)Başkanlığınca  gerçekleştirilen ortak operasyonda,  2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen  operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı  4 olmuştur. 


Kaynak: DHA
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