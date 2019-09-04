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İçişleri Bakanlığı: Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz...

04.09.2019 21:53
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı:  Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda  300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir.


Kaynak: DHA
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