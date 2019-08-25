Flaş

Flaş

İçişleri Bakanlığı: Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

25.08.2019 03:06
Flaş

İçişleri Bakanlığı: Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et