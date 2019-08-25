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İçişleri Bakanlığı: Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
25.08.2019 02:52
İçişleri Bakanlığı: Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kaynak: DHA