16.08.2019 16:22

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların toplu sözleşme görüşmelerinde, 2020-2021 yılları için hükümet teklifini açıklayarak, "2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3 öneriyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3 önerirken, ikinci 6 ayı için yüzde 2.5 orantısal artış öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA