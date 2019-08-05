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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da başlamıştır.
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da başlamıştır.
Kaynak: DHA
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