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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da başlamıştır.

5.08.2019 10:10
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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da başlamıştır.


Kaynak: DHA
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