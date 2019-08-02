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MSB: Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019'da Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir.

2.08.2019 17:09
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MSB:  Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019'da Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir.


Kaynak: DHA
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