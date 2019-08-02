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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

2.08.2019 06:20
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Kaynak: DHA
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