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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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