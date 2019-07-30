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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


Kaynak: DHA
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