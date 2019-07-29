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İçişleri Bakanlığı: Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı:  Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi. 


Kaynak: DHA
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