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İçişleri Bakanlığı: Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili gri kategorideki terörist yakalandı
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