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İçişleri Bakanlığı: Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı: Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA
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