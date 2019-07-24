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İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilc¸e kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı:  Bitlis-Merkez ilc¸e kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca  bugün gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: DHA
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