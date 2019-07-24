flaş
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.
Kaynak: DHA
Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti
Metro İstanbul: İstasyonlardaki hava kalitesi, vatandaşların huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde
Son Dakika Haberleri