flaş

flaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.

flaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et