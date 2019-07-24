Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.

Kaynak: DHA