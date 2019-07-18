Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Kaynak: DHA
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