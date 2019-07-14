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MSB: Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

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MSB:  Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.


Kaynak: DHA
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