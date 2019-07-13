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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır.


Kaynak: DHA
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