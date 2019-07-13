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Dışişleri Bakanlığı: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenildi. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.
Kaynak: DHA
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