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MSB: Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı'ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı.
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
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17:05 (Güncelleme) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Associated Press haber ajansına, Türkiye...