Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Kaynak: DHA