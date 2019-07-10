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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz.


Kaynak: DHA
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