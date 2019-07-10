Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz.

Kaynak: DHA