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DHA: Pendik'te trafikte içinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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DHA:  Pendik'te trafikte içinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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