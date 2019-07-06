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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.
DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Kaynak: DHA
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