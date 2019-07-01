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flash!DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talep edilecektir.
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DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talep edilecektir.
Kaynak: DHA
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